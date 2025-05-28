Binali Yıldırım: Birlik ve Kardeşliğe İhtiyacımız Var

Binali Yıldırım: Birlik ve Kardeşliğe İhtiyacımız Var
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TÜRK Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Aile Tanışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şeyin birlik ve kardeşlik olduğunu vurguladı. 40 yıl boyunca bedel ödendiğini ve ayrımcılığın ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

TÜRK Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün en çok ihtiyacımız olan kardeşliğimiz, birliğimiz. 40 yıl bedel ödedik. 3 trilyon dolar. 40 bin şehidimizin bedeli yok. Ne kazandık? Sonunda ümit ederim gerçeği görmüşlerdir" dedi.

Binali Yıldırım, Badıllı Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen 1'inci Aile Tanışma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya; Binali Yıldırım'ın yanı sıra Badıllı Derneği'nin Kurucu Başkanı Abdulkadir Karadağ, iş insanları ve yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda Badıllı aşireti mensubu katıldı. Burada konuşan Binali Yıldırım, "Badıllı, birlik ve beraberlik demek; kardeşlik demek. Ayrışmaya izin vermeyen bir bakış açısı demek. Bugün en çok ihtiyacımız olan kardeşliğimiz, birliğimiz. 40 yıl bedel ödedik. 3 trilyon dolar. 40 bin şehidimizin bedeli yok. Ne kazandık? Sonunda ümit ederim gerçeği görmüşlerdir. Bölücü terör örgütü; üniter devlet yapımız, toprağımız, bayrağımızın tartışma konusu olmayacağı noktasına gelmiş ve kendini feshetmiştir. Bu hepimiz için güzel bir başlangıçtır" dedi.

'AYRIMCILIK BURAYA İHRAÇ EDİLDİ'

Yeni bir döneme girildiğini belirten Yıldırım, "Biz iç içe yaşadık. Kürtler, Sünniler, Aleviler bir arada yaşadık. Biz de ayrı gayrı yoktu; sonra oldu. Avrupa'ya gidenler; bu zehirli tohumları onlar attı. Ayrımcılık, bölücülük oradan buraya ihraç edildi. Elhamdülillah milletimiz uyandı ve yeni bir döneme girdik. İnşallah bu dönemde enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemiz için ayıracağız. Bu terör belasına asla fırsat vermeyeceğiz. Bizleri bir araya getiren Badıllılar Vakfı Başkanı Cahit Genç kardeşimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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