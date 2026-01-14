Haberler

Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum

Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, günlük haberleri takip etmediğini ve kendi gündemini oluşturmayı tercih ettiğini belirtti. Erdoğan aşırı gündem ve haber takibinin zaman kaybına yol açabileceğini dile getirerek "Gündeminizden eminseniz, başkaları sizi yolunuzdan alıkoyamaz" dedi.

  • Necmeddin Bilal Erdoğan, günlük haberleri takip etmediğini açıkladı.
  • Necmeddin Bilal Erdoğan, gündeminin haber akışı tarafından belirlenmesine izin vermediğini belirtti.
  • Necmeddin Bilal Erdoğan, bireylerin kendi gündemlerini oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, gündem ve haber takibine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti. Erdoğan, günlük haberleri takip etmediğini belirterek, kendi gündemini oluşturmayı tercih ettiğini söyledi.

"GÜNLÜK HABERLERİ TAKİP ETMİYORUM"

Konuşmasında kişisel yaklaşımını anlatan Bilal Erdoğan, gündeminin başkaları tarafından belirlenmesine izin vermediğini vurguladı. Erdoğan, "Günlük haberleri takip etmiyorum; böylece gündemimin haber akışı tarafından belirlenmesine izin vermiyorum" ifadelerini kullandı.

"HABER AKIŞI GÜNDEMİMİ BELİRLEMİYOR"

Gündem oluşturmanın önemine dikkat çeken Bilal Erdoğan, haberleri takip etmemenin bu noktada bilinçli bir tercih olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Gündemimin başkaları tarafından, yani günlük haber akışı tarafından oluşturulmasına izin vermiyorum. Bunu da haberleri takip etmeyerek büyük oranda sağlıyorum."

"KENDİ GÜNDEMİNİZ OLMALI"

Erdoğan, bireylerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, gündemin kişisel hayatla bağlantılı olması gerektiğini dile getirdi:

"Eğer siz gündeminizden eminseniz; bu gündeminiz kendi hayatınızla, yaşadığınız bölgeyle, kurumunuzla ya da ailenizle ilgili olabilir. Önümüzdeki ay, 3 ay, 1 yıl ya da 5 yıl içinde ne yapacağınızı planlamanız gerekir."

Konuşmasının sonunda aşırı gündem ve haber takibinin zaman kaybına yol açabileceğini belirten Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kendi gündeminizden eminseniz başkaları sizi yolunuzdan alıkoyamaz. Ama fazla gündem takip ederek zamanınızı harcarsanız; hem kendi gündeminizi oluşturmaya vaktiniz olmaz hem de başkalarının gündemlerinin bir parçası haline gelirsiniz."

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıwqwq wwqw:

Sen varya aslan parçasısın geleceğin cumhurbaşkanı iyiki varsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Oglum Bilal sen evdeki paralari sifirla baska isleri bilmezsin

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Millete bu yapılıyor ama

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

