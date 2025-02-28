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Bilal Erdoğan, cuma namazını Emevi Camii'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, cuma namazını Emevi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, cuma namazını Emevi Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dün Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bugün ziyaretlerine başlayan Bilal Erdoğan, ilk olarak Şam Valiliği'ni ziyaret ederek, Şam Valisi Mahir Mervan ile görüştü. Bilal Erdoğan, cuma namazını Emevi Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazını Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, eski Adalet Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte kıldı.

Bilal Erdoğan ayrıca, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ve Türk şehitliklerini de ziyaret etti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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