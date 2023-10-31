Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Etti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Rüstempaşa, Zafer ve Kurtuluş mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Vedat Yılmaz, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Yılmaz, muhtarlarla da görüşerek hizmetleri için teşekkür etti.
Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Rüstempaşa, Zafer ve Kurtuluş mahallelerini ziyaret etti.
Yılmaz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ile mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.
Muhtarlarla da görüşerek bilgi alan Yılmaz, hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. ????
Kaynak: AA / Politika