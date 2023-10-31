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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz Mahalleleri Ziyaret Etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin Rüstempaşa, Zafer ve Kurtuluş mahallelerini ziyaret eden Kaymakam Vedat Yılmaz, mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Yılmaz, muhtarlarla da görüşerek hizmetleri için teşekkür etti.