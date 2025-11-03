Haberler

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP'li üyelere ateş püskürdü

Güncelleme:
CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye meclisinde kendisiyle ilgili CHP'li üyelerin eleştirilerine "Kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olup kamu parası yedirmedim diye bana düşman oldunuz" ifadeleri ile yanıt verdi.

  • Beykoz Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk birleşiminde CHP'li Meclis Üyesi Melih Karakaya, AK Parti'li Meclis Üyesi Gaye Zayıf'ın 'Dokuz ayda öyle bir yemişler ki, altı ayda belediyeyi zor toparlarız' dediğini öne sürdü.
  • Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'li üyelere yönelik olarak 'kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmam' ve 'kişisel zenginleşmeye izin vermeyeceğim' ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk birleşimi, belediye hizmet binasında Özlem Vural Gürzel başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Gaye Zayıf'ın "Dokuz ayda öyle bir yemişler ki, altı ayda belediyeyi zor toparlarız" dediğini öne sürdü.

CHP'Lİ ÜYENİN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI

Sözlerine devam eden Karakaya, "Bahsettiği dönemin belediye başkan vekili bugün hâlâ aynı görevde. Ayrıca o dönemin iki başkan yardımcısı da şu an görevde. Gaye Hanım bu sözleri, bugün birlikte çalıştığı yönetim kadrosuna mı söylüyor? Bizi sahip çıkmamakla suçlayan başkan vekili, danışmanının bu sözlerine ne diyecek?" diye sordu.

BAŞKAN VEKİLİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Karakaya'nın sözleri üzerine çıkan tartışmada söz alan Özlem Vural Gürzel, "Daha fazla kaosun ve kavganın içinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Herkes bunu bilsin, bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşmeye ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHOZKAN:

Haklı. CHP para yiyemezse en sadık dostuna düşman olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOnur Yener:

Bakalım samancı güruh buna ne diyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

doğruysa helal olsun kimse bizde hırsız olmaz diye savunmasın hırsızın yanı tarafı partisi olmaz hırsız hırsızdır her yerden çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Omar:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur. Kendi başıma işlem yapmayı denedim, ama işe yaramadı. Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle tanıştım ve istikrarlı kazançlar elde ettim. Yatırım yaptım ve şimdi 328.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @Nildatrading Telegram hesabından kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
