Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP'li üyelere ateş püskürdü

Beykoz Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk birleşimi, belediye hizmet binasında Özlem Vural Gürzel başkanlığında yapıldı. Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Başkan Danışmanı Gaye Zayıf'ın "Dokuz ayda öyle bir yemişler ki, altı ayda belediyeyi zor toparlarız" dediğini öne sürdü.

CHP'Lİ ÜYENİN SÖZLERİ GERGİNLİK YARATTI

Sözlerine devam eden Karakaya, "Bahsettiği dönemin belediye başkan vekili bugün hâlâ aynı görevde. Ayrıca o dönemin iki başkan yardımcısı da şu an görevde. Gaye Hanım bu sözleri, bugün birlikte çalıştığı yönetim kadrosuna mı söylüyor? Bizi sahip çıkmamakla suçlayan başkan vekili, danışmanının bu sözlerine ne diyecek?" diye sordu.

BAŞKAN VEKİLİ ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Karakaya'nın sözleri üzerine çıkan tartışmada söz alan Özlem Vural Gürzel, "Daha fazla kaosun ve kavganın içinde yer almak istemiyorum. Sizlerle kavgamın da en büyük sebebi kişisel zenginleşmenizin önünde barikat olmamdır. Burası kamudur. Bu para kamunun malıdır. Hiç kimseye ben bunu yedirmediğim için bana düşman oldunuz. Herkes bunu bilsin, bütün Beykoz halkı bunu bilsin. Benim kişisel zenginleşmeye ihtiyacım olmadığı gibi buna da izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.