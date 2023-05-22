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Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Politika Haberleri

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, muhtarlarla bir araya gelerek 28 mayısta yapılacak seçimleri konuştu ve yapılan çalışmaları anlattı.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, muhtarla bir araya gelerek 28 mayısta yapılacak seçimleri konuştu, hem de yapılan çalışmaları anlattı.

Düzce'nin Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, belde mahalle, mücavir alan ve köy mahalle muhtarları ile belediyenin Kaledibi sosyal tesisinde bir araya geldi.

Başkan Kılıç, güç birliği içinde Beyköy Beldesini daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını belirterek "Sizler, vatandaşların talebini ilgili kuruma iletiyorsunuz. Biz de belediye olarak projeler, hizmetler üretiyoruz. Bu hizmetimizi verirken de asla hiçbir ayrımcılık gözetmiyoruz. Ekiplerimiz hafta tatilleri de olmak üzere çalışmakta. Gücümüz yettiğince de bu böyle devam edecek. Birliktelik ve güç birliği içinde daha kalkınmış ve gelişmiş bir Beyköy için birlikte çalışacağız. Tüm zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz" şeklinde konuştu.

Osman Kılıç, ayrıca 28 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerle ilgili de istişarede bulunup seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Osman Kılıç Düzce Politika Haberler

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