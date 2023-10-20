Beyazıt Meydanı'nda İsrail Protestosu

Beyazıt Meydanı'nda İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için düzenlenen eylemde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maskesi olan bir kukla ve İsrail bayrağı yakıldı. Ayrıca gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.

BEYAZIT Meydanı'nda cuma namazı sonrası İsrail protesto edildi.

İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenlendi. Polis barikatlarıyla kapatılan Beyazıt meydanına vatandaşlar üstleri aranarak alındı. Cuma namazının ardından toplananlar İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı

Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin konuşmaları sırasında bir grup tarafından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maskesi olan bir kukla ve İsrail bayrağı yakıldı. İsrail'in hastanelere gerçekleştirdiği saldırılara ve bebeklerin hayatını kaybetmesine öğrencilerin hazırladıkları gösteri ile dikkat çekilirken gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı.

Açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, "Eğer dünya tüm bu terör olaylarına sessiz kalırsa terör büyür kurumsallaşır ve devlet olur. İşte Filistin topraklarında olan da budur. Başta dünyanın en büyük terör devleti Amerika olmak üzere batılı devletler başta Afrika ve Asya'da olmak üzere birçok ülkede terör estirip birçok katliam ve soykırım gerçekleştirdiklerinden dolayı buna sessiz kaldılar. Çünkü sadece köleleştirmeyi ve öldürmeyi bildiler" dedi.