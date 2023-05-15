Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beyaz Saray: ' (Türkiye'deki seçimler) Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor'

Beyaz Saray: " (Türkiye'deki seçimler) Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor"

Politika Haberleri

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'de dün düzenlenen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'de dün düzenlenen seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" dedi.

Türkiye'de dün düzenlenen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimlerinin ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kirby, Türkiye'de barışçıl bir havada geçen seçime övgüde bulunarak, "Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor. Türk halkını isteklerini barışçıl bir şekilde sandıkta dile getirdikleri için tebrik ediyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

John Kirby Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title