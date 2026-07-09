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Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi fotoğrafını paylaştı

Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi fotoğrafını paylaştı
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen tokalaşma anını gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Karede, liderler Cumhurbaşkanlığı forsu önünde yer alıyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası toplumdaki yankısı sürüyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sırasında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşılan karede, Trump ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları anlar yer aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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