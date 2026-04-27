Beyaz Saray: "(İran ile müzakereler) ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek"

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, İran-ABD müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Wales, ABD basınına İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu. Wales, ABD'nin İran ile müzakereleri medya üzerinden yürütmeyeceğini belirterek, "Bunlar hassas diplomatik görüşmelerdir ve ABD müzakerelerini medya aracılığıyla yürütmeyecek" dedi.

Wales, "Başkan'ın da belirttiği gibi ABD tüm kozları elinde bulundurmakta ve yalnızca Amerikan halkını her şeyin önünde tutan, İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyecek bir anlaşmayı kabul edecektir" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı