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ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Hamas'ın ya esirleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti" denildi. Ayrıca Hamas'ın çok kötü bir bahis oynadığının vurgulandığı açıklamada, "Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli" ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray tarafından Hamas ve Gazze'deki ateşkese yönelik bir açıklama yapıldı.

"TRUMP, HAMAS'IN YA REHİNELERİ DERHAL SERBEST BIRAKACAĞINI YA DA AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEĞİNİ AÇIKÇA İFADE ETTİ"

Açıklamada, "Başkan Trump, Hamas'ın ya rehineleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager Çarşamba akşamı Doha'da ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanınması amacıyla bir 'köprü' önerisi sundular" denildi.

"HAMAS, MAHKUMLAR KARŞILIĞINDA CANLI ESİRLERİ SERBEST BIRAKACAK"

Köprü önerisinin detayına da değinen açıklamada, "Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak, birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak, ve ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacaktı. Katarlı ve Mısırlı ortaklarımız aracılığıyla Hamas'a bu 'köprünün' bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın derhal serbest bırakılması gerektiği kesin bir dille söylendi" ifadeleri kullanıldı.

"HAMAS ÇOK KÖTÜ BİR BAHİS OYNUYOR"

"Hamas'ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunarak karşılık verdiği" iddia edilen açıklamada, "Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor.Ama öyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli" denildi.

ABD tarih verip Hamas'ı tehdit etti: Karşılık vereceğiz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Senlik ne var amerika okyanus ötesindesin kurban olduğum Allah elbet bir gün olsun inşallah sizin de cezanızı verecektir

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