Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00'te Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin yerel seçim hazırlıklarını ve yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifleri görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Mini toplantıda yerel seçim hazırlıkları ile TBMM'de görüşülecek tekliflerin değerlendirileceği öngörülüyor.

GÜNDEMLERİ YOĞUN

Görüşmede yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifler ve düzenlemeler ele alınacak. Diğer yandan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de masaya yatırılacak. Toplantı sonrası liderlerin birer açıklama yapması beklenmiyor.

GEÇEN AY GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sık sık bir araya geliyor. İki lider son olarak 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Beytepe'deki konutunda görüşmüştü. Toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.