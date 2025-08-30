Beştepe'de 30 Ağustos özel konseri! Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu

Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen konser öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir inşallah ebediyyen devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞTEPE'DE 30 AĞUSTOS ÖZEL KONSERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki özel konsere katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara hitap etti.

ERDOĞAN: İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ASRI TÜRKİYE YÜZYILI YAPANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bu zafer İstiklal Harbinin en kritik eşiğidir. 1071'de Malazgirt'te başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir inşallah ebediyyen devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin bütün kahramanlarını şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşımızı sevk ve idare eden büyük millet meclisimizin tüm mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tüm şehit ve gazilerimizi kemal-i edeple yâd ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin ve devletimizin bekası için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yürekten selamlıyorum. Her bir misafirimize bir kez daha teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."