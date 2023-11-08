Beşiktaş Belediyesi, Atatürk'ü Anma Programları Düzenleyecek

Beşiktaş Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da anma programları düzenleyeceğini duyurdu. Programlar arasında Saygı Yürüyüşü ve canlı bağlantılar yer alacak.

Beşiktaş Belediyesi, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde anma programları yapacağını duyurdu. Bu kapsamda Atatürk'ün evinin bulunduğu Akaretler'deki Şairler Sofası Parkı'nın önünden saat 08.00'de Saygı Yürüyüşü başlayacak. Yürüyüş Dolmabahçe Sarayı'nda son bulacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yürüyüşe tüm komşularını davet etti.

Ayrıca, 10 Kasım günü sabah saatler 06.30'u gösterdiğinde Dolmabahçe Caddesi Ağaçlı Yol'da gün boyu Atatürk'ün sesinden dinleti olacak.

ATATÜRK'ÜN EVİNİN BULUNDUĞU AKARETLERDEN DOLMABAHÇE'YE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Saat 08.00'de Atatürk'ün evinin bulunduğu Akaretler'deki Şairler Sofası Parkı önünden başlayarak saygı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öncülüğünde Dolmabahçe Sarayı'na yürüyecek.

ANITKABİR VE DOLMABAHÇE SARAYI'NDAN CANLI BAĞLANTILAR

Saygı Yürüyüşü sonrası, saat 08.50'de Dolmabahçe Sarayı önünde kurulan led ekranlarda Atamızın Anıtkabir'den ve Dolmabahçe'deki odasından yapılan canlı yayınlar tüm yurttaşlara aktarılacak. Ayrıca Atatürk'ün arşiv görüntülerinden oluşan özel görüntüleri de led ekranlarda yayınlanacak.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Beşiktaş'ta da Atatürk'e saygı duruşuna geçilecek.