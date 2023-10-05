Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Azerbaycan'da düzenlenen 2. Ulusal Şehir Planlama Forumu'na katıldı. Karabağ Zengilan'da ve Başkent Bakü'de 29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 2. Azerbaycan Ulusal Kent Forumu'na katılım sağlayan Hakan Koştu işgal sonrası yeniden inşa edilen bölgenin modern teknoloji uygulamalarını yerinde inceledi.

Azerbaycan Ulusal Kent Forumu'na davetli olarak katılan Hakan Koştu, Bakü'den Zengilan'a hareket ederek yapımı 6 ay içinde tamamlanan Zengilan Kongre Merkezi'ni ziyarette bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı foruma 53 ülkeden 400 delegasyon katılım sağladı.

Kongre merkezinden yeni inşa edilen şehrin incelemesini yapan Hakan Koştu, Rusya Ulusal Kanalı 'Mir TV'nin Rusça yayınlanan röportaj talebini geri çevirmeyerek açıklamalarda bulundu. Forumda ikili görüşmelerle fikir alışverişinde bulunuldu ve kardeş devletimiz Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğumuz belirtildi.

Anar Quliyev ve Vügar İskenderov ile ikili görüşmeler yapıldı

Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar QULİYEV ile çok verimli geçen toplantısında Selinos Antik Kanal Projemiz başta olmak üzere tüm restorasyon çalışmalarını ele alındı. Şuşa Beyannamesine istinaden tüm Karabağ'ın restorasyon çalışmalarında deneyim paylaşımı yapmaya hazır olduklarını belirten Hakan Koştu toplantı sonrasında Anar QULİYEV'i Bergama'ya davet etti ve dünyaca ünlü parşömenimizden hediye etti.

Azerbaycan Şeki Milletvekili Vügar İSKENDEROV ile bir araya gelerek istişarelerde bulunan Hakan Koştu, UNESCO Dünya mirası listesindeki iki kardeş şehri birlikte yüceltmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. - İZMİR