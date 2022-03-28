Benzin istasyonunda pompacıya verdiği yanıtla AK Parti'yi mi eleştirdi? Uğur Işılak'tan iddialara yanıt

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan şarkıcı Uğur Işılak'ın aracına yakıt almak için gittiği istasyonda pompacıyla yaşadığı diyalog büyük ses getirdi.

HER ŞEY POMPACININ SORUSUYLA BAŞLADI

Benzinlikteki pompacının "Ne olacak abi bu yağ kuyrukları, bu pahalılık?" sorusuna Neyzen Tevfik'in mısralarıyla yanıt veren Işılak, "Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami" ifadelerini kullandı.

UĞUR IŞILAK, AK PARTİ'Yİ Mİ ELEŞTİRDİ?

Işılak'ın bu çıkışı birçok yayın organında "Uğur Işılak AK Parti'yi eleştirdi" başlığıyla haber oldu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Işılak, "Geçenlerde motorumun yakıt ikmali için benzinciye girdim. Yüz ifadesinde yorgunluk ve bir o kadarda umutsuzluk emaresi gördüğüm pompacı daha kaç liralık yakıt dolduracağımı sormadan, ne olacak abi bu yağ kuyrukları, bu pahalılık diye mevzuya girdi. O serzeniş ve sorunun cevabını; Neyzen Tevfik'in 'Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami' mısralarıyla verdim. Sustum, yutkundum. Neler geçmedi ki aklımdan. Diyemedim eskiden haramiler yol kesip eşkıyalık yaparlardı şimdiyse mal stoklayıp yağmalıyor garibanın hakkını" sözlerine yer verdi.

Uğur Işılak, paylaştığı videoya "Namusu olmayan birkaç gazetecinin kesip biçtiği, fikir fakiri onursuzların fitne için medet umduğu videonun tamamı… İyi seyirler" notunu düştü.