Benzin istasyonunda pompacıya verdiği yanıtla AK Parti'yi mi eleştirdi? Uğur Işılak'tan iddialara yanıt
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Gittiği benzin istasyonunda pompacının hayat pahalılığıyla ilgili sitemine Neyzen Tevfik'in "Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami" mısralarıyla yanıt veren Uğur Işılak'ın bu sözleri AK Parti'ye eleştiri olarak yorumlandı. Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Işılak, videonun tam halini "Namusu olmayan birkaç gazetecinin kesip biçtiği, fikir fakiri onursuzların fitne için medet umduğu videonun tamamı" notuyla paylaşarak iddialara yanıt verdi.
Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan şarkıcı Uğur Işılak'ın aracına yakıt almak için gittiği istasyonda pompacıyla yaşadığı diyalog büyük ses getirdi.
HER ŞEY POMPACININ SORUSUYLA BAŞLADI
Benzinlikteki pompacının "Ne olacak abi bu yağ kuyrukları, bu pahalılık?" sorusuna Neyzen Tevfik'in mısralarıyla yanıt veren Işılak, "Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami" ifadelerini kullandı.
UĞUR IŞILAK, AK PARTİ'Yİ Mİ ELEŞTİRDİ?
Işılak'ın bu çıkışı birçok yayın organında "Uğur Işılak AK Parti'yi eleştirdi" başlığıyla haber oldu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Işılak, "Geçenlerde motorumun yakıt ikmali için benzinciye girdim. Yüz ifadesinde yorgunluk ve bir o kadarda umutsuzluk emaresi gördüğüm pompacı daha kaç liralık yakıt dolduracağımı sormadan, ne olacak abi bu yağ kuyrukları, bu pahalılık diye mevzuya girdi. O serzeniş ve sorunun cevabını; Neyzen Tevfik'in 'Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare, fırına hırsız, memlekete harami' mısralarıyla verdim. Sustum, yutkundum. Neler geçmedi ki aklımdan. Diyemedim eskiden haramiler yol kesip eşkıyalık yaparlardı şimdiyse mal stoklayıp yağmalıyor garibanın hakkını" sözlerine yer verdi.
Uğur Işılak, paylaştığı videoya "Namusu olmayan birkaç gazetecinin kesip biçtiği, fikir fakiri onursuzların fitne için medet umduğu videonun tamamı… İyi seyirler" notunu düştü.