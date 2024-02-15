Üye Girişi
Haberler

Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları esnasında kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

BAŞKAN ADAYI EL HAREKETİ YAPTI

Bunun son örneğini Bandırma'da gördük. AK Parti'nin ilçede aday gösterdiği Cemal Öztaylan, diyaloğa girdiği vatandaşlardan birine el hareketi yaparak karşılık verdi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Bandırma Politika Güncel Haberler

1000

Yorumlar (19)

Bordo Bere:

akp bu ülkenin basina bela

195
100
yanıtYanıtla
Gelir Geçer Her şey:

Hakkın adaletin umudun timsali olan gücünü rahmeti rahmandan alan mübarek kutlu davanın temsilcisi olan her bir ferdi ile kutlu bir hareket hakkında böyle konuşmak büyük günahtır. Tövbe etmelisin.

yanıt11
yanıt60
Sebati Can:

Seviye bu

237
7
yanıtYanıtla
Vatansever:

Chp yaparsa seviyeli oluyor..Ak parti yaparsa seviye bu degilmi..artı nasıl bir hareket yapmış onuda anlamış değilim.. ayrıca böyle birsey yaptı diye tüm parti böyledir diyemeyiz..biz yanlış yapanın yanında değiliz

yanıt5
yanıt13
Erkan ŞENER:

Neden bunların hepsi aynı pardon körle yatan şaşı kalkar.

152
21
yanıtYanıtla
Zafer yılmaz :

o kadar cıvıgı çıkmış ülke yönetimindeki siyasetin, alt makamları bile bu rüzgarla yol açıyor.vatandaş tek yürek olmadığı sürece bu tarz zihniyetlere müsade edildiği sürece, insan kendi saygısını hiçbir zaman kazanamaz.a parti b parti farketmez.burada söz halkındır, halk ise suspus şeklinde.saygı görmek insani hak.ne kadar hakettiğimizde aşikar.

84
2
yanıtYanıtla
DİKİŞTUTMAZ SABRİ:

birisi secmene saldırır, birisi el hareketi yapar, birisi hakaret eder... noluyoz abi yaaa.

70
1
yanıtYanıtla
Halo Dayı:

Vay anasını bunu gördük. Hala şuna olmayan varsa gördünüz.

64
3
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

Malum partiden ise yapabilir normaldir. Başka partiden olsa idi...... :))

56
10
yanıtYanıtla
Yunus Deliorman :

yanlış anlamayın tekere taş sıkışmış demek istemiş :-)

38
4
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title