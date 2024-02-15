Belediye başkan adayı vatandaşa el hareketi yaptı

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

BAŞKAN ADAYI EL HAREKETİ YAPTI

Bunun son örneğini Bandırma'da gördük. AK Parti'nin ilçede aday gösterdiği Cemal Öztaylan, diyaloğa girdiği vatandaşlardan birine el hareketi yaparak karşılık verdi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.