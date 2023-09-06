Belçika'da Müslüman Kuruluşlar Cinsellik Eğitimine Karşı Çıkıyor

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, ülkede ilk ve ortaokulda verilecek cinsellik eğitimine karşı çıktı. 7 Müslüman kuruluş, Valonya-Brüksel Federasyonu'nun cinsellik eğitimiyle ilgili planlarına karşı ortak açıklama yaptı.

Belçika'daki Müslüman toplumu temsil eden kuruluşlar, ülkede ilk ve ortaokulda verilecek cinsellik eğitimine karşı çıktı.

Belçika'daki 7 Müslüman kuruluş, ülkedeki 6 hükümetten biri olan ve Fransızca konuşan toplumun hükümeti olarak bilinen Valonya- Brüksel Federasyonu'nun ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıflarda başlatmayı planladığı cinsellik eğitimiyle (EVRAS) ilgili ortak açıklama yaptı.

Diyanet Vakfı, Belçika İslam Federasyonu, Belçika Arnavut Camileri Federasyonu, Belçika Afrika Camileri Birliği, Liege Camiler Birliği, Belçika Bosna İslam Toplumu ve Ehli-Beyt Türk İslam Kültür Merkezi'nin imza attığı açıklamada "Bu karar bize göre aile eğitiminin evrensel ve dokunulmaz değerlerine, öğrencilerin ve ailelerinin çıkarlarına ters düşmektedir. EVRAS programı, uygulanma şekli ve genç, hatta çok küçük çocuklara ileteceği mesajlar konusunda büyük endişelere yol açmaktadır." denildi.

Programın, ebeveyn ve öğretmenlerin meşru kaygılarını görmezden geldiğinin altı çizilerek, "EVRAS programının, dini özgürlükleri ve ebeveynlerin, çocuklarının eğitimini kendi inançları doğrultusunda yönlendirme haklarını aşındırabileceğinden de endişe duyuyoruz. Demokratik bir toplumda bu anayasal ve temel hakların korunması elzemdir." ifadeleri kullanıldı.

İmzacı kuruluşların çocuklarla açık ve saygılı bir iletişim kurulmasını desteklediği ancak ailelerin çocukları için en uygun eğitimi seçme hakkını savunduğu vurgulandı.

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor. Ancak şimdiye kadar uygulama, okulların inisiyatifine bırakılmıştı. Yeni taslak karar, her ilkokul 6. ve ortaokul 4. sınıf öğrencisinin bu dersleri almasını zorunlu tutuyor.

Karar, yarın Valonya-Brüksel Federasyonu Parlamentosu'nda oylanacak.

11,5 milyon nüfuslu Belçika'da 1 milyon kadar Müslüman yaşıyor.