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Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Kuruldu

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşları Araştırma Komisyonu Kuruldu
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TBMM'de tüm siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle kurulan komisyon, bebek ölümlerini ve özel sağlık kuruluşlarındaki uygulamaları araştırmaya başladı. Komisyon başkanlığını AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan üstlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda tüm siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle kurulan Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyon Başkanlığına AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan getirildi.

Bazı sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yeni doğan, çocuk, yaşlı engelli ve bakım servislerindeki, uygulamaların ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyonun başkanlığını yürüten AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, "Türkiye'de büyük bir infiale neden olan, adeta yüreğimizin paramparça olmasına neden olan insanlıktan nasibini almamış, sağlık sektöründe beyaz önlüklü cani ruhlu katillerin 12 masum yeni doğan bebeğin ölümüne neden olmaları Türkiye gündemine bomba gibi düştü. 22'si tutuklu, 47 sanığın Türk adaletinin önüne çıkarılan yeni doğan çetesinin ilk duruşması, 18 Kasım 2024 günü Bakırköy adliyesinde 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaları görülmeye başlandı. Hükumetimizin bu davanın müdahil ve takipçisi olacağını belirtmesi üzerine, Gazi Meclisimizde bir komisyon kurulmasına karar verildi. Bu komisyonun başkanlık görevini üstlenmek, hem sorumluluk hem de derin bir hassasiyet gerektiriyor. Yaşanan trajediler, hepimizi derinden etkiledi. Komisyon olarak, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemlerin alınması ve gereken düzenlemelerin yapılması için titizlikle çalışıyoruz. Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle kamuoyunda 'Yeni Doğan Çetesi' olarak bilinen ve büyük yankı uyandıran olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi ve benzer vakaların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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