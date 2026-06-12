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BBP'nin kurultayında Bursa'dan 5 isim MKYK'ya seçildi

BBP'nin kurultayında Bursa'dan 5 isim MKYK'ya seçildi
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Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı sona erdi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın açıklamasına göre, Bursa'dan 5 isim Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na seçildi. Alfatlı, kurultayın partiye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı tamamlandı. Kurultay sonucunda, partinin en üst karar organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) Bursa'dan 5 isim görev aldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın yaptığı açıklamaya göre, delegelerin oylarıyla Ekrem Alfatlı'nın yanı sıra Salih Uçak, Avukat Haldun Filizli, Eyüp Eken ve Kemal Akyıldız MKYK üyeliğine seçildi.

Açıklamada, Bursa'nın genel merkezde 5 isimle temsil edilmesinin kent teşkilatı açısından önemli bir başarı olduğu belirtilirken, elde edilen sonucun teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğü çalışmaların bir göstergesi olduğu ifade edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Alfatlı, kendilerini göreve layık gören parti yönetimine, delegelere ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Ekrem Alfatlı, 13. Olağan Büyük Kurultay'ın BBP'ye, Türkiye'ye ve Türk-İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, partinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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