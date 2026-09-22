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BBP lideri Destici, Turgutlu'daki lise saldırısından üzüntü duydu, tedbir istedi

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BBP Genel Başkanı Destici, Turgutlu'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerin ve vatandaşların yaralandığını, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Yaralılara şifa dileyen Destici, okulların güvenli ve huzurlu olması için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, "Okullarımızın çocuklarımız için güvenli ve huzurlu mekanlar olması hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin, yazılı açıklama yaptı. Olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirten Destici, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor; öğrencilerimize, ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Okullarımız güvenli ve huzurlu olmalıdır"

Okullarda güvenliğin en üst seviyede sağlanması gerektiğine dikkati çeken Destici, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla alınmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Destici, "Okullarımızın çocuklarımız için güvenli ve huzurlu mekanlar olması hepimizin ortak sorumluluğudur. Rabbim yaralı evlatlarımızı ailelerine sağlıkla kavuştursun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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