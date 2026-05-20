Destici: Türkiye için en büyük tehdit, etnik ve siyasi bölücülüktür

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'taki il kongresinde yaptığı konuşmada, Türkiye için en büyük tehdidin etnik ve siyasi bölücülük olduğunu belirtti. Kongrede Hakan Sezerer yeni il başkanı seçildi.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda Türkiye için en büyük tehdit, etnik ve siyasi bölücülüktür" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İl Başkanlığı Kongresi'ne satılmak üzere Sivas'a geldi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye; Genel Başkan Destici'nin yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Başkanı Adayı Hakan Sezerer, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan Destici, Sivas'ın BBP için önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, "Bugün Anadolu'da Türklük ve Müslümanlık asla silinemeyecek şekilde Türk-İslam mührü vurulmuşsa, bunda en büyük paylardan birisi de Sivas'tır" dedi.

'GERÇEKLERİ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Destici, "Eline Ay Yıldızlı Türk bayrağını almaktan imtina edenlerle hangi barışı yapacağız? Nasıl kardeş olacağız? Nasıl iç cepheyi güçlendireceğiz? Biz defalarca söylüyoruz. Kürt, Türk, Türkmen, Zaza, Arnavut, Boşnak, Çerkez, hepsinin ortak adıdır Türk milleti. Bunun bir aidiyet olduğunu, bir kültürün sonucu oluştuğunu söylüyoruz. Bunu kabul etmiyorlar ve etnik bölücülük yapıyorlar. Şu anda Türkiye için en büyük tehdit, etnik ve siyasi bölücülüktür. Elinde silah olanlarla nasıl mücadele ettiysek aynı şekilde bunlarla mücadele edecek, asla susmayacağız, gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman birlikten ve beraberlikten yanayız" diye konuştu.

YENİ İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Konuşmanın ardından tek liste ile yapılan kongrede Hakan Sezerer, BBP'nin yeni il başkanı seçildi. İl Başkanı Hakan Sezerer, görevini layıkıyla yerine getirmek için elinden gelenin fazlasını yapacağını belirterek, "Bizler öyle bir liderin yol arkadaşlarıyız ki makam için eğilmeyen, doğruları haykırmaktan korkmayan bir liderin emanetini taşıyoruz. Muhsin Başkan bizlere davamızdan vazgeçmemeyi öğretti. Makamların değil, milletin adamı olmayı öğretti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
