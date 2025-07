BBP Lideri Destici'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yıl Dönümüne Mesaj

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

BBP lideri Mustafa Destici mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Srebrenitsa'da yapılan soykırımdan tam 30 yıl sonra hala toplu mezarlar bulunuyor, katledilenlerin aileleri, hala, en yakınlarının, annelerinin, babalarının, evlatlarının, kardeşlerinin cenazelerine ulaşmaya çalışıyor. 11 Temmuz 1995'te şu ana kadar tespit edilebilmiş, 9 bin Müslüman Boşnak kardeşimiz Sırplar tarafından Avrupa'nın gözü önünde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün gözetiminde katledildi. Katledilenlerin bedenleri, kimliklerinin tespit edilememesi için, parçalanarak, yine bugün ancak 70 kadarı tespit edilebilen farklı toplu mezara gömüldü. Bugün 30 yıl sonra, hala soykırım kurbanlarının kimlikleri tam olarak tespit edilebilmiş değil. Bugün 30 yıl sonra, hala yeni toplu mezarlara rastlanabiliyor. Resmi kayıtlar, Srebrenitsa'da yaşananların, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu cinayet olduğunu gösteriyor. Srebrenitsa'da yaşananlar, Avrupa'da, yine 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş bir soykırım.

"Herkesin, katillerin bile reddedemediği gerçekler şunlar. Soykırım, Birleşmiş Milletler'in 1993'te, Boşnaklar için Güvenli Bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da meydana geldi. Katledilen Boşnak Müslüman kardeşlerimiz, Sırplara, Hollandalı askerlerin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından teslim edildi. BM Barış Gücü tarafından toplanan Boşnaklar'a ait silahlar, ısrarla, geri verilmeleri talep edilmesine rağmen, talepleri reddedilerek verilmedi. Avrupa'nın ortasında, insanların, Müslümanların, topluluklar halinde öldürülmelerine zemin hazırlayan, soykırıma sessiz kalan, görmezden gelen, o gün de bugün de Avrupa'daki, hatta Anadolu'daki Müslümanların varlıklarını bile bir sorun olarak gören Avrupa ülkeleri, kendilerince, bize, her gün utanmazca insan hakları dersleri vermeye devam ediyorlar. Bu bakış açısı, bu düşmanlık, bu sömürge zihniyeti, bu ahlak, vicdan, insanlık fukaralığı hala değişmedi.

"Aynı zihniyet, söz konusu Türkler ve Müslümanlar olduğunda, her seferinde hortluyor ve insanlığa ait tüm erdemleri yok ediyor. 30 yıl sonra, dünyanın farklı noktalarında, Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'da, her gün karşılaştığımız sayısız örnekte, insanlığı ancak, Müslümanların, Türklerin, iyilerin, dayanışmasının ve el ele vermelerinin koruyabileceğini, birbirinden kanlı derslerle, yeniden görmek mecburiyetinde kalıyoruz. Avrupa'nın 20'nci yüzyılda yaşadığı en karanlık günlerden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yılında, acılarını her an yüreklerimizde taşıdığımızı ifade ederek, katledilen kardeşlerimizi, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, 2003 yılında kaybettiğimiz, Bosnalı kardeşlerimizin var olma ve bağımsızlık mücadelesinin bilge lideri, bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, örnek insan, örnek Müslüman, örnek lider Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."