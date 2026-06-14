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BBP Genel Başkanı Destici, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaparak, teşkilatın devletin bekası ve milletin birliği için hayati rol oynadığını vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Jandarma Teşkilatı'nın köklü tarihine ve sarsılmaz disiplinine dikkati çekti.

Devletin bekası ve milletin birliği için jandarmanın hayati bir rol oynadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Devletimizin bekası, aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve birliği için vatan toprağının her köşesinde fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Köklü tarihi, sarsılmaz disiplini ve milletine duyduğu derin sadakatle Jandarmamız, sınırlarımızdan şehirlerimize, köylerimizden dağlarımıza kadar her yerde güvenin, huzurun ve devlet otoritesinin teminatı olmuştur."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
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