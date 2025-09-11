BBP Karabük İl Başkanı Kesgin, İHA'yı Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Kıraç ve Volkan Kılıç ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'i ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi tarafından Karabük'te kurucu il başkanı olarak görevlendirilen iş insanı Murat Kesgin, yeniden teşkilatlanma süreci kapsamında saha çalışmalarına hız verdi. Ziyarette parti olarak Karabük'te aktif bir siyaset yürütmeyi hedeflediklerini belirten Kesgin, ilçe teşkilatlarının büyük ölçüde tamamlandığını, il kongresinin ise yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kesgin yaptığı açıklamada, "Karabük'te yeniden yapılanarak halkımızla buluşuyoruz. BBP olarak, milletin değerlerine sahip çıkan bir anlayışla çalışmaya kararlıyız. Kısa süre içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yıl sonuna kadar il kongremizi de tamamlayarak Karabük'te güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BBP Karabük İl Başkanı Murat Kesgin ve beraberindeki heyete başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK