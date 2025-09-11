Haberler

BBP Karabük İl Başkanı Kesgin, İHA'yı Ziyaret Etti

BBP Karabük İl Başkanı Kesgin, İHA'yı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Murat Kesgin ve yönetim kurulu üyeleri, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'i ziyaret etti. Kesgin, ildeki teşkilatlanma süreci hakkında bilgi vererek, yıl sonuna kadar il kongresini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, beraberinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri Dursun Kıraç ve Volkan Kılıç ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem'i ziyaret etti.

BBP Genel Merkezi tarafından Karabük'te kurucu il başkanı olarak görevlendirilen iş insanı Murat Kesgin, yeniden teşkilatlanma süreci kapsamında saha çalışmalarına hız verdi. Ziyarette parti olarak Karabük'te aktif bir siyaset yürütmeyi hedeflediklerini belirten Kesgin, ilçe teşkilatlarının büyük ölçüde tamamlandığını, il kongresinin ise yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kesgin yaptığı açıklamada, "Karabük'te yeniden yapılanarak halkımızla buluşuyoruz. BBP olarak, milletin değerlerine sahip çıkan bir anlayışla çalışmaya kararlıyız. Kısa süre içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamladık. Yıl sonuna kadar il kongremizi de tamamlayarak Karabük'te güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

İHA Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, BBP Karabük İl Başkanı Murat Kesgin ve beraberindeki heyete başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin bir Özlem'ine daha AK Parti rozetini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Erdoğan, Özgür Özel'e bu görüntüyü sordu: Ne diyorsun?
Kırklareli Valisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu

Valinin Erdoğan'la ilgili sözleri programa damga vurdu
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.