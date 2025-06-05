BBP'li Tevfik Eren, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti

BBP'li Tevfik Eren, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Kabrini Ziyaret Etti
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindekiler, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve beraberindekiler, partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, başkanlığındaki parti heyeti, Kurban Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Tacettin Dergahı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından partililer mezara karanfil bıraktı. Kabir ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Eren, Genel Başkan Mustafa Destici'nin partililere selamlarını iletti. Eren, "Biz Muhsin Başkan'ın dava arkadaşları olarak, 2009 yılından bu yana bu 16'ncı yılında da kabri başında onu yad ediyoruz. 16 yıl oldu, inşallah bundan sonra daha fazla beklemeden şehit liderimizin katillerinin bulunmasını istiyoruz. Burada başta Muhsin Başkanımız olmak üzere helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kardeşlerimizle birlikte tüm şehitlerimizin mübarek Kurban Bayramlarını kutluyoruz, onları bir kere daha şükranla yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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