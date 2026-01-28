BBP Genel Sekreteri Yelis: 'Milletimize 33 yıldır hizmet etmiş olmanın verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Ahmet Yelis, "Milletimize 33 yıldır hizmet etmiş olmanın verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz. Yarın partimizin 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız" dedi.

BBP Genel Sekreteri Yelis, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada yarın partilerinin kuruluşunun 33'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "29 Ocak'ta hep birlikte kutluyoruz. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun başlattığı kutlu yürüyüşümüz, aynı kararlılık ve çizgide hiç sarsılmadan devam etmektedir. Milletimize 33 yıldır hizmet etmiş olmanın verdiği gurur ve mutluluğu yaşıyoruz. Yarın partimizin 33'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bununla ilgili de bir program düzenledik. Programımızda genel başkanımız kamuoyuna seslenecek ve partimizin bugünkü duruşu ile gelecek vizyonu üzerine değerlendirmeler yapacaktır. 33'üncü yıl programımıza Türkiye'nin her yerinden davetliler katılacak. Programımıza tüm halkımızı, vatandaşlarımızı ve Büyük Birlik davasına gönül vermiş tüm üyelerimizi ve Büyük Birlik sevdalılarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in Türk askerinden rahatsız olması, Türkiye'nin barıştan yana olmasını engelleyemez"

Yeliz, Gazze'deki gelişmelere ilişkin de şunları söyledi:

"İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'nin savaş sonrası geleceğine ilişkin konuştu ve bölgeye Türk askerlerinin konuşlandırılamayacağını söyledi. Katil Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir cesedinin dün teslim edilmesinin ardından bugün İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını hatırlatarak, İsrail'in Ürdün sınırından Akdeniz'e kadar olan toprakları kontrol edeceğini öne sürdü. Katil Netanyahu, bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin konuşlandırılamayacağını da iddia etti. Türkiye, Gazze'deki kardeşlerimizin yerinde kalması için insani koordinasyonu güçlendirmeli, Filistin merkezli kapsamlı yerel planlar sunmalı ve bunları desteklemelidir. Dünya barışını tehdit eden İsrail'in Türk askerinden rahatsız olması, Türkiye'nin barıştan ve insanlıktan yana olmasını asla engelleyemez." - ANKARA