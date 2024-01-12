BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 'Sokaklarda Bir Tane Dahi Saldırgan Sokak Köpeği Kalmayacak'

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sözümüz söz, Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fatih Portakal saldırgan sokak köpekleri ile ilgili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında çıkardığı ve o dönemde tavizsiz uygulanan tamimi son çare olarak önermemizi küstahça, edepsiz ifadelerle 'faşist kafa' olarak nitelendiriyor. Esasen benim üzerimden Atatürk'ü hedef alıyor. Fakat cesareti o kadarına yetmiyor. Çünkü o kanaldan besleniyor. Öncelikle önerimizi ya da sözlerimizi eleştirebilirsiniz lakin hakaret edemezsiniz. Aklınızı başınıza alın. Ayrıca bizim 2009/ 2014 arası Sivas uygulamamızda bir tane bile itlaf yok. Sözümüz söz: Aziz Milletimizin bize yetki vereceği her il ya da ilçede bir ay içerisinde sokaklarımızda, caddelerimizde bir tane dahi sahipsiz, başıboş, saldırgan sokak köpeği kalmayacak" ifadelerini kullandı.