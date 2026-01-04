Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi ve parti teşkilatı ile değerlendirme toplantısı yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret etti.

Destici ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

BBP heyeti, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.

Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Destici'ye kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.

Destici, ardından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezip balıklara yem attı, karşılaştığı kişilerle sohbet etti.

Destici, Şanlıurfa programının sonunda ise parti teşkilatıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika
