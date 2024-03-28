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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Kırkağaç'ta Partililerle Buluştu

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi ziyaret eden Destici, BBP Kırkağaç Belediye Başkan adayı Aynur Akkoyun'un bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ifade ederek, "İşbirliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı seçime girdiğimiz yerler var. Kırkağaç'ta kendi adayımız Aynur Akkoyun Hanımefendiyle sizin karşınızdayız ve sizin desteğinizi bekliyoruz." dedi.

Akkoyun'un seçilmesi halinde ilçeye yeniden geleceğini belirten Destici, esnafı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyeceğini, onların taleplerine kulak vereceklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını da anlatan Destici, Akkoyun'un sözleri ve vaatlerinin kendi vaadi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

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