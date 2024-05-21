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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici İran Büyükelçiliği'ne Taziye Ziyaretinde Bulundu

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi üzerine İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Destici, İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye başsağlığı dileklerini iletti ve taziye defterini imzaladı. Destici, İran halkına başsağlığı dileyerek, İran Devleti'nin bu zor günleri atlatacağına inandığını belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, büyükelçiliğe gelişinde, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade tarafından karşılandı. Destici, Habibullahzade'ye başsağlığı dileklerini iletti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi için açılan taziye defterini de imzalayan Destici, başta İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e, devlet erkanına ve İran halkına başsağlığı diledi.

Daha sonra açıklamada bulunan Destici, "İnanıyoruz ki İran Devleti, güçlü yapısı ve kadim devlet geleneği ile bu zor günleri de atlatacak ve yoluna devam edecektir. Kardeş İran halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Yaşanan hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getiren Destici, bundan 15 yıl önce kendilerinin de benzer bir olay yaşadığını anımsattı.

Reisi'nin ölümü ile merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm hadisesinin benzerliğine vurgu yapan Destici, "Helikopterlerin markaları da aynı. İran Cumhurbaşkanının bindiği biraz daha büyük askeri tip bir helikopter, rahmetli Muhsin Başkanın bindiği yolcu tipi ama markalarının aynı olması dikkatimi çekti." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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