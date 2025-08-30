BBP Genel Başkanı Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 103. yılını kutlayan Destici, "Zafer Bayramı, bir başka deyişle, kaybettiğimiz Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, işgal edilen vatan topraklarımızın, son işgal kuvveti olan Yunanlılardan temizlenmesinin 103. yıl dönümü. Sonrasında, yokluklar içinde verdiğimiz insanüstü mücadeleyle, 29 Ekim 1923'te, o gün itibarıyla tarihin son büyük bağımsız Türk devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk." ifadelerini kullandı.

Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, milletçe kutsal bildiğimiz ve 'Devlet-i ebed müddet' tabiriyle hayati bir önem atfettiğimiz konumunun yanı sıra 'alın teriyle', 'gözyaşıyla', 'şehit kanlarıyla' inşa edilmiş olmasıyla da hepimiz için 'mukaddes bir emanet' niteliği taşır. Biz, siyasetin bir 'kamu görevi' olduğu şuuruyla, yaptığımız her işte, hizmet ettiğimiz devleti 'şehitlerimizden emanet aldığımızı' ve 'gelecek nesillere daha güçlü teslim etme mecburiyetimizin sorumluluğunu' unutmadan görev yapıyoruz.

Kazandığımız her zafer, milletimizin 21. yüzyıldaki varlığının yapı taşlarıdır. Vatanımızı kutsal bildik, kutsal bilmeye devam edeceğiz. Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, birliğimizi, bütünlüğümüzü, kimliğimizi, inancımızı bedeli ne olursa olsun Yüce Allah'ın inayetiyle koruyacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin birliğinin, ülkemizin bütünlüğünün üzerinde hesap yapanların rüyalarını biiznillah kabusa çevireceğiz."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk milletinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlayan Destici, "30 Ağustos 1922'nin 103. yılında, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, yaşadığımız toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı'mızı kazanarak ay yıldızlı al bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan, onu korumak için hayatlarını, ailelerini, istikballerini, umutlarını, sevdalarını, gözlerini kırpmadan feda eden milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmetle, şükranla ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.