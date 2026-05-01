BBP Genel Başkanı Destici'den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, emekçilerin çalışma şartları ve ücretleri başta olmak üzere çok sayıda problemi ve haklı talebinin olduğunu belirtti.

Problemleri çözme ve talepleri karşılamanın öncelikli görevleri olduğunu vurgulayan Destici, problemlerin çözümünün ülke ekonomisinin her alanda gelişmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Mustafa Destici, çalışanların haklarının tüm siyasi ihtilafların üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1 Mayıs, ülkemizde uzun yıllar marjinal ideolojik grupların istismar sahasına dönüştürüldü. Emekçilerin gerçek problemleri konuşulamadı. Emekçilerimiz, ideolojik kavgaların öznesi haline getirildi ve hepimizin meselesi olan hak mücadelesi büyük zararlar gördü. Bugün de 1 Mayıs'ın ülkemizi parçalamaya çalışan terör örgütü ve uzantıları tarafından istismar edildiğini ve bir ayaklanma provasına dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Milletimiz ve emekçilerimiz buna izin vermemeli. Birliğimize, beraberliğimize, bölgemizde ve dünyada yaşanan savaşların, sömürünün son bulmasına, tüm emekçilerin problemlerinin çözümüne ve daha müreffeh bir geleceğe vesilesi olması dileklerimle tüm çalışanlarımızın ve aziz milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."