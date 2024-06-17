Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'ni, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Özgür Bayraktar ve MHP MYK üyesi Emine Güven Öztürk ziyaret etti.

"NORMAL ŞARTLARDA BİR TÜRLÜ RASTLAŞAMIYORUZ"

MHP'li heyetin bayramını kutlayan YRP'li Aydal, "Bayramın en güzel tarafı da bu. Normal şartlarda bir türlü rastlaşamıyoruz" dedi. MHP'li Durmaz ise "Rabbim sağlıkla nice bayramlara kavuştursun. Ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

MHP'Lİ DURMAZ: EVLİLİK MESELESİ KISMET

Doğan Aydal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın selamını ileterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sordu. Aydal'ın, "Devlet Bey benim arkadaşımdır. Değerli bir insandır. Devleti seven bir insandır. Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar..." açıklamasına MHP'li Durmaz, "Devlet Bey'e Allah sağlıklı ömürler versin, şu anda kendisi de hem sporunu yapmaya hem de bakımı da iyi. Evlilik meselesi kısmet" yanıtını verdi.

"BİR ADAM DİRİ DURUYORSA HANIMI YÜZÜNDENDİR DERLER YA..."

Aydal, 'Ben espri olarak söyledim. Bir adam diri duruyorsa hanımı yüzündendir diyorlarlar ya o da pek doğru değil. Hanımı yüzünden çökenler de var" şeklinde konuştu. MHP'li Durmaz da, 'Şu an bir sıkıntı yok. Türkiye'nin yükünü omuzlarımıza alınca ister istemez zaman zaman yorulabiliyorsunuz" ifadesine yer verdi.