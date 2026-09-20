Haberler

Bayraktaroğlu, Danimarka'daki NATO zirvesinde ikili güvenlik görüşmeleri yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+446 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'daki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Kopenhag'da SACEUR, ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı; bölgesel savunma ve güvenlik ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki zirve kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış! 'Şartlar yerine gelmezse...'

İran'dan enerji piyasalarını altüst edecek çıkış!
Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Trump'tan yapay zeka hamlesi! 'AI Force' isimli özel ekip kuruluyor

Trump'tan geleceğe yön verecek hamle! Özel ekip kuruluyor
Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Eğlence kabusa döndü! 24 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
Yapay zekanın insanlığı yok etme riskinin yüzde 10'u aştığı iddiası tartışma yarattı

Bilim dünyası ikiye bölündü: Yapay zeka insanlık için tehdit mi?
Husi saldırıları sonrası Türkiye'den Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz

Ankara'dan Riyad'a destek sinyali! Fidan: Bir sıkıntımız olmaz