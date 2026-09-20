Bayraktaroğlu, Danimarka'daki NATO zirvesinde ikili güvenlik görüşmeleri yaptı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Danimarka'da düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu, başkent Kopenhag'daki zirve kapsamında Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR), ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı, Almanya, Arnavutluk, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, Polonya ve Yunanistan Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı