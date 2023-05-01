Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal 1 Mayıs'ı İşçilerle Kutladı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle birlikte kutladı. Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir dünya özlemiyle; emeğin, alın terinin, üretimden gelen gücün gerçek sahibi tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutladığını söyledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü işçilerle birlikte alanda kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir dünya özlemiyle; emeğin, alın terinin, üretimden gelen gücün gerçek sahibi tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyorum. Bu seçimlerde emekçiler de hakkını alacak" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü emekçilerle birlikte kutladı. CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gündoğdu Meydanı'na yürüyen Başkan Sandal, şunları söyledi:

"Emekçilerin hak, hukuk mücadelesinde her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanca, özgürce, eşit ve kardeşçe yaşamak bu ülkede yaşayan her vatandaşımızın hakkı. Sınıfsız, sömürüsüz, herkesin doyduğu, eşit ve iyi koşullarda sağlık ve eğitim imkanlarından faydalandığı, çocukların çalışmayıp okula, oyuna gittiği bir dünya tüm insanlığın ihtiyacı. Adalet, eşitlik, demokrasi ve özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir dünya özlemiyle; emeğin, alın terinin, üretimden gelen gücün gerçek sahibi tüm emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyorum. Bu seçimlerde emekçiler de hakkını alacak."