Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek, incelemelerde bulundu. Eldivan, tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve yapılan projeleri inceledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi

Kurum personelleri ziyaretlerine devam eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleriyle bir araya gelerek, incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Müdürü Selami Ersen ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Eldivan, müdürlük birimlerini gezerek tarımsal iş ve işlemleri yapmak üzere kuruma gelen vatandaşlarla selamlaştı.

Eldivan, Bayburt'ta tarım ve hayvancılık faaliyetleri dahilinde 2023 yılında üreticilere yönelik yapılan; Seyyar Koyun Çadırı Projesi, Bahçem Tarımdan Ürünüm Dalından Projesi, Organik Kuşburnu Yetiştiriciliği Projesi, Büyükbaş Hayvanlara Sağlık Paketi Projesi, Yöresel Tıbbi Aromatik Bitkiler Kurutma Ünitesi Projesi, Arı Ürünleri Üretimi Projesini inceledi.

Eldivan, 2024 yılında teklif edilen, Arı Sütü, Polen, Propolis ile Arı Ürünlerinin Katma Değerinin Artırılması Projesi, Yenilenebilir Enerji Sayesinde Çiftçi Güvenliği Sağlama Projesi, Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Arttırılması Projesi, Koyunculukta işletme Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Seraların Naylonlarının Yenileme Projesi, Mobil Silaj Paketleme Projesi, Uzaktaki Meraların Değerlendirilmesi

Projesi, Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği Projesiyle Bayburt'ta tarım ve hayvancılıkta verimliliğinin arttırılacağını vurguladı.

Köylerde devam eden sonbahar dönemi şap aşılaması, yeni doğan buzağıların küpelenmesi, küçükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme çalışması, çiftçi kayıt sistemi işlemleri, organik arıcılık başvurularının alınması gibi birçok çalışmaların devam ettirildiğini ifade eden Eldivan, İl Müdürü Selami Ersen'e ve şube müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT