Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesindeki ziyaretlerinde Kaymakam Ümit Fırat Böçkün ve Başkan Haşim Şentürk ile görüştü ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Aydıntepe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Eldivan, Kaymakam Ümit Fırat Böçkün ve ilçedeki idari amirler tarafından karşılandı.

Vali Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aydıntepe Kaymakamı olarak aranan Ümit Fırat Böçkün'e yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve başarı temennisinde bulundu. Kaymakam Böçkün ve birim amirlerinden çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Eldivan, buradan Aydıntepe Belediyesine geçerek Başkan Haşim Şentürk'ü ziyaret etti.

Başkan Şentürk'ten belediye çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Vali Eldivan, ilçede ki düğün salonunda da incelemelerde bulundu.

İlçe meydanında vatandaşlarla istişarelerde bulunan Vali Mustafa Eldivan'ın ilçe ziyareti, Soğanlı yaylasındaki incelemelerle sona erdi. - BAYBURT