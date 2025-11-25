Haberler

Bayburt Üniversitesi'nde 'Türkiye Yüzyılı' Paneli Düzenlendi

Güncelleme:
Bayburt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyetin İkinci Asrında Türkiye Yüzyılı' paneline yoğun katılım sağlandı. Panelde Türkiye'nin ikinci yüzyıldaki küresel vizyonu ve stratejik hedefleri değerlendirildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından 'Cumhuriyetin İkinci Asrında Türkiye Yüzyılı' başlıklı panel gerçekleştirildi. Doç. Dr. Turgay Yerlikaya'nın moderatörlüğünde düzenlenen programa yoğun katılım oldu.

Panele, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyeleri Dr. Murat Yılmaz ve Dr. İdris Kardaş ile Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Erboğa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmacılar, Türkiye'nin ikinci yüzyıldaki küresel vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü devlet kapasitesi, etkin diplomasi, milli teknoloji hamlesi, genç nüfusun dinamizmi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle şekillenen bütüncül bir gelecek perspektifi sunduğu vurgulandı. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek stratejik başlıklar akademik bir çerçevede ele alındı. Panel, katılımcıların soru ve değerlendirmeleriyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
