Bayburt'ta Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, karayollarında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik Karayollarında Trafik Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' Genelgesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Bayburt'ta yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Vali Eldivan, trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesi, hız sınırlarının standart hale getirilmesi ve sürücü güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların tüm kurumlarla koordineli ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. - BAYBURT