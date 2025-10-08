Haberler

Bayburt'ta Trafik Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan liderliğinde, karayollarında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, hız sınırlama uygulamalarında yeknesaklık genelgesi ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, karayollarında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik Karayollarında Trafik Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık' Genelgesi kapsamında İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Bayburt'ta yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Vali Eldivan, trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesi, hız sınırlarının standart hale getirilmesi ve sürücü güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaların tüm kurumlarla koordineli ve titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili vekilden 'Yozgatlıyım' diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu

Yozgatlı İsrail askerine suç duyurusu
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.