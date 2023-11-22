Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusu yaptı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Başkan Pekmezci yaptığı açıklamada, "Tarih ve kültür şehri Bayburt'umuza hizmet etmeye devam etmek üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için aday adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdikten sonra liderimiz Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunduk. Yoğun gündeminin arasında bizlere vakit ayıran, Genel Başkanımıza yaptığımız çalışmalar ve göreve devam etmemiz halinde yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik. Liderimizin gönlünde tarih ve kültür şehri Bayburt'umuzun farklı bir yeri olduğunu biliyoruz. Kendilerine ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize hizmete devam etmek adına gerçekleştirdiğimiz aday adaylığı müracaatımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Dua ve desteklerinizi bekliyorum.

Genel Başkanımızı ziyaretimizin ardından Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz, Genel Sekreterimiz İsmet Büyükataman ve İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısımız Tamer Osmanağaoğlu'na ziyaretlerimiz gerçekleştirdik. Kendilerine de ilgileri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerinde bulundu. - BAYBURT