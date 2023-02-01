Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sana yeni sloganını vereyim; Bay bay Kemal

Kılıçdaroğlu'nun sık sık kullandığı "Bay Kemal" ifadesini kendisinin bulduğunu ve CHP liderinin de bu ifadeyi sevdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal bu ifadeyi bu kadar sevdi madem, yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal. Telif istemiyorum, al tepe tepe kullan" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmadığı kendisinin ortaya attığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşmalarında kullandığı "Bay Kemal" ifadesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"YENİ SLOGANINI DA VEREYİM: BAY BAY KEMAL"

Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeyi sevdiğini dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz CHP'nin başındaki zata, 'Bay Kemal' diye hitap ediyoruz. Memleketin her işi gibi muhalefetin adayının sloganını bulmak da bize kaldı. Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal" dedi.

"DALGA GEÇİLECEK İŞ YAPARSINIZ, DALGA GEÇERİZ"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz dalga geçilecek iş yaparsanız elbette biz de dalgamızı geçeriz. Memleketin gülmeye eğlenmeye de ihtiyacı var. Hiçbir işe yaramıyorsunuz, bari bu işe yarayın. Şimdi soruyorum; şu fotoğraf karşısında başka nasıl davranabiliriz?

"NEREDEN TUTSANIZ ELİNİZDE KALIYOR"

Geçtiğimiz hafta cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde de aynısını yaptılar. 'Biz cumhurbaşkanı adayı çıkaramıyoruz, cumhur ittifakı da aday çıkarmasın' diyorlar. Madem böyle düşünüyordunuz; aday belirlemek için toplantı üzerine toplantı yapıyorsunuz? Öyle bir muhalefetimiz var ki, nereden tutsanız elinizde kalıyor.

"MİLLETİMİZ 14 MAYIS'TA BUNLARA 'YETER' DİYECEK"

Milletimiz inşallah 14 Mayıs'ta bunlara 'Yeter' diyecektir. Biz sözü de kararı da milletimize bırakarak 14 Mayıs için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Miletimizle gönül bağımızı hiç zayıflatmadık. Biz her fırsatta milletimize gittik, gidiyoruz"