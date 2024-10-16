Batman Valisi Canalp'tan Jandarma Albay Öz'e Ziyaret

Batman Valilisi Ekrem Canalp, son kararname ile Batman İl Jandarma Komutanlığına atanan Jandarma Albay Cafer Öz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı binası önünde tören mangası tarafından karşılanan Vali Canalp, komutanlık şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı makamında Albay Cafer Öz ile bir süre sohbet eden Canalp, Öz'e yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BATMAN