Batman Beşirli Belediye Başkanı Karabulut, Saadet Partisi'nden AK Parti'ye katıldı
2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Batman'ın Beşiri İlçesi'ne Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut, partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçti. Karabulut'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde Saadet Partisi'nden aday olarak girdiği seçimden Batman'ın Beşiri İlçesi'nin Belediye Başkanı seçilen Sait Karabulut, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Toplantı sonrası Karabulut'un rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
AK PARTİ'YE BİRÇOK KİŞİ GEÇTİ
Ak Parti 31 Mart 2019 seçimlerinde 15 Büyükşehir, 24 il, 535 ilçe ve 202 beldede seçimi kazanmıştı. 2019 seçimlerden sonra birçok belediye kendi partisinden istifa ederek Ak Parti'ye geçmişti.