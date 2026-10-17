Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçi'nin katılımıyla ibadete açıldı

Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi, Bakan Çiftçi'nin katılımıyla ibadete açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılış törenine katıldı. Duanın ardından ibadete açılan camide Bakan Çiftçi ve protokol üyeleri öğle namazını kıldı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılışına katıldı.
Batman'daki programları kapsamında kent merkezinde bulunan Kardeşlik Külliyesi Camisi'nin açılış törenine gelen Bakan Çiftçi'yi, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve protokol üyeleri karşıladı.
Batman İl Müftüsü'nün yaptığı duanın ardından cami ibadete açıldı. Bakan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, açılışın ardından camide öğle namazını kıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı