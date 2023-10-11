Batman'da Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
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Batman'da binlerce kişi, Filistin'de Hamas'ın başlattığı 'Anka Tufanı' operasyonuna destek vermek amacıyla konvoy düzenledi. Konvoy, şehir merkezine doğru ilerleyerek HÜDAPAR il binası önünde sona erdi.
Batman'da yüzlerce kişi düzenledikleri konvoyla Filistin'e destek verdi.
Filistin'de Hamas'ın başlattığı 'Anka Tufanı' operasyonuna Batman'da binlerce vatandaş araçlarıyla konvoy yaparak destek verdi. Konvoy, havaalanı kavşağında başladı. Daha sonrasında şehir merkezine doğru gelen konvoy Diyarbakır Caddesi ve Belediye Kavşağına doğru ilerledi. Körük kavşağına ilerleyen konvoy son olarak HÜDAPAR il binası önüne geldi ardından kalabalık dağıldı. Polis herhangi bir sorun oluşmasına karşılık önemli noktalarda güvenlik önlemleri aldı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika