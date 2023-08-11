Batı Afrika liderleri, Nijer'deki cuntayı baskı altına almak için yedek kuvvetini aktif hale getirdi

Batı Afrika liderleri, Nijer'deki ordu darbesine karşı Ecowas standby gücünün devreye alındığını açıkladı. Güç kullanımı son çare olarak görülüyor, öncelikli amaç demokratik çözümler. ABD ise ECOWAS'ın liderliğini desteklediğini belirtti.

Batı Afrika liderleri, Nijer'deki cuntayı baskı altına almak için bekletme kuvvetini devreye soktu.

Ecowas, güç kullanımının son çare olduğunu ve ordu darbesinin ardından Başkan Bazoum'un göreve iade edilmesi için diplomatik yolları tercih ettiğini belirtiyor

Güçlü bir Batı Afrika bölgesel bloğunun liderleri, Nijer'in demokratik olarak seçilmiş liderini deviren üst düzey ordu subayları üzerindeki baskıyı artırmak için bekletme kuvvetinin devreye alınmasını emretti, ancak diplomatik bir çözüm için kapıyı açık bıraktı.

Abuja'daki acil Ecowas zirvesinin ardından konuşan Nijerya Başkanı Bola Tinubu, "kuvvet kullanma dahil olmak üzere hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını" uyararak, "Eğer yapmazsak, başkası bizim için yapmaz. Ülkenin barışçıl ve demokratik istikrarını destekleme konusundaki taahhüdümüzde kararlı kaldık" dedi.

Tinubu konuştuktan sonra, resmi bir bildiri okundu ve bu bildiri, bloğun savunma yetkililerine "Ecowas bekletme kuvvetini hemen tüm unsurlarıyla devreye almasını" isteyen bir kararı içeriyordu.

Başka bir karar, "Cumhuriyeti'ndeki anayasal düzeni yeniden tesis etmek için Ecowas bekletme kuvvetinin görevlendirilmesi" konusunda konuştu, hemen ardından anayasal düzeni "barışçıl yollarla" yeniden tesis etme konusunda konuşan bir başka karar geldi.

Perşembe akşamı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, askeri müdahaleyi açıkça desteklememekle birlikte ECOWAS'a destek verdi.

"Biz de dahil olmak üzere ECOWAS, anayasal düzene dönüşün kaçınılmazlığını net bir şekilde ortaya koyan önemli bir rol oynamaktadır ve ECOWAS'ın liderliğini ve bu konudaki çalışmalarını son derece destekliyoruz" dedi.