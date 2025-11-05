Haberler

Başkonsoloslar Konferansı 6-8 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da 6-8 Kasım tarihlerinde 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla düzenlenecek olan Başkonsoloslar Konferansı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Konferansta consolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları gibi konularda oturumlar gerçekleştirilecek.

ANKARA'da 6-8 Kasım'da 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla 'Başkonsoloslar Konferansı' düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başkonsoloslar Konferansı, bu yıl ilk kez toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek. Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumların düzenlenmesi öngörülüyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Konferans kapsamında düzenlenecek oturumlara, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililerin de katılım sağlaması ile başkonsoloslarla kapsamlı istişareler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Konferansın, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesini ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilip, geliştirilmesini amaçlıyor. Konferansın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.