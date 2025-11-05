Başkonsoloslar Konferansı 6-8 Kasım'da Ankara'da Düzenlenecek

ANKARA'da 6-8 Kasım'da 'Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız' temasıyla 'Başkonsoloslar Konferansı' düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başkonsoloslar Konferansı, bu yıl ilk kez toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım'da Türkiye'nin başkonsoloslarına hitap ederek konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek. Konferans kapsamında, başkonsoloslukların görev alanlarıyla doğrudan ilgili olan konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri, göç politikaları, adli konular, vatandaşlık hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik konuları, yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve akraba topluluklar, Türkçe ve Türk dili konuları, İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, kamu diplomasisi ve stratejik iletişim, yurt dışı tanıtım, kültürel ve sportif faaliyetler, eğitim, adli konular, terör ve organize suçla mücadele gibi başlıklarda tematik oturumlar ile muhtelif bölgesel oturumların düzenlenmesi öngörülüyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Konferans kapsamında düzenlenecek oturumlara, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer bakanlıklar ve ilgili kurumlardan üst düzey yetkililerin de katılım sağlaması ile başkonsoloslarla kapsamlı istişareler gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Konferansın, Türkiye'nin başkonsolosluklarının hizmet standartlarının yükseltilmesini ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sunulan konsolosluk hizmetlerinin çeşitlendirilip, geliştirilmesini amaçlıyor. Konferansın çıktılarıyla önümüzdeki döneme ilişkin bir yol haritası belirlenmesi öngörülüyor.