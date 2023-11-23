Başkent Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Bakan Özhaseki'yi ziyaret etti

Başkentin Güdül ilçesinin Belediye Bakanı Muzaffer Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu. Yalçın, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve teşekkürlerini iletti.

Başkentin Güdül ilçesinin Belediye Bakanı Muzaffer Yalçın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yalçın ile AK Partinin yeni ilçe başkanı Adnan Karaman ile ilk olarak Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ı ziyaret etti.

Ardından Milletvekili Yıldız ile Yalçın ve Karaman, Bakan Özhaseki'ye ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, ilçede etap etap sürdürülen restore ve sokak düzenlemesi çalışmaları hakkında Özhaseki'yi bilgilendirdiğini belirtti.

Yalçın ziyarette çöp kamyonu ve süpürge aracı, 300 çöp konteyneri, 50 bin metrekarelik kilit taşı ve 25 bin metrekare de bordür taşı sözü aldıklarını aktararak, Bakan Özhaseki'ye teşekkürlerini bildirdi.???????