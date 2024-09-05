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Başkan Uzun'dan Atatürk anıtını temizleyen personelin kovulduğu iddialarına yanıt

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Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Atatürk Anıtı'nın temizlenme şekli tartışmaları beraberinde getirmişti. Temizlik personelinin kovulduğu iddialarına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'tan yanıt geldi: Personel işten çıkarılması söz konusu değil. İlgili personelin bağlı olduğu amir ve temizlik işleri müdürünün idari görevlerine son verildi.

Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesinde, çelenk koyma törenine dakikalar kala, Atatürk Büstü'nün belediye ekiplerince temizlenme şekli sosyal medyada tepki çekmişti. Tepkilere neden olan temizlik görevlisinin kovulduğuna dair iddialara açıklık getiren Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, "İlgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir" dedi.

Başkan Uzun açıklamasında, "Sivas Kongresinin 105'inci yıldönümü kutlamaları öncesi, Tarihi Kent Meydanımızdaki Atatürk Büstü'nün temizlenmesi çalışmaları esnasında kameralara yansıyan görüntü ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları üzerine bu tür bir açıklama yapılma gereği duyulmuştur" dedi. Uzun açıklamasına şöyle devam etti:

"PERSONELİMİZİN HAREKETLERİ BASINA YANLIŞ YANSIDI"

Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız 4 Eylül etkinliklerinin bir parçası olan Atatürk Anıtına çelenk sunma törenleri öncesi bahsi geçen bölge büyük bir titizlikle temizlenmiş ve törene hazır hale getirilmiştir. Ancak tören başlama saatine dakikalar kala Atatürk Büstü'nün üst kısmında oluşan yeni bir leke nedeniyle hızlıca hareket eden temizlik personelimizin hareketleri yanlış anlaşılmaya meydan verecek şekilde basına yansımıştır. Personelimizin temizlik çalışmasının, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın aziz hatırasına saygısızlık olarak görülmesini kabul etmemiz mümkün değildir.

"İDARİ GÖREVLERİNE SON VERİLDİ, PERSONEL KOVULMADI"

Öte yandan özellikle sosyal medyada çıkan bilgi kirliliğine son vermek ve ilk elden doğru bilgileri sizinle paylaşmak adına belirtmek isterim ki, ilgili personelimizin bağlı bulunduğu amirinin ve temizlik işleri müdürümüzün idari görevlerine son verilmiştir. Herhangi bir personelimizin işten çıkarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Aynı şekilde temizlik işlerinden sorumlu ilgili başkan yardımcımız da, yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren bu olay üzerine sorumluluk almış ve görevinden affını talep etmiştir. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehrimizde, bu yıl üst düzeyde icra edilen etkinliklere gölge düşürmeyi amaçlayan paylaşım ve açıklamaları kınıyor, bilgimiz dışında üretilen haberlere itibar edilmemesini rica ediyor, siz kıymetli basın mensuplarına ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (13)

Halil Yarbaşı:

Ya Allah aşkına bu nedir böyle Heykele saygı duruşunda bulunmak budist geleneği Anıtkabir'de saygı duruşuna bir şey demiyorum ama ülkenin dört bir yanında Atatürk'e bile benzemeyen betonlara saygı duruşunda bulunmayı cehalet olarak görüyorum

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JY:

ATATÜRK'E SAYGISI OLMAYANIN BENDE İNANDIĞI DİNE SAYGIM OLMAZ.

11
101
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Gerard Dirivia:

Atatürk anıtının önünde saygı ile durmak o kişiye olan saygı sevgiyi ifade eder, ona tapınmak ya da peygamber olarak görmek değildir. Bu toprakları canı pahasına silah arkadaşlarıyla savunan, yedi düvele dersini veren ulu, büyük bir komutandır. Bunu tüm dünya kabul etmiş zaten. Bırakın insan istediği gibi kanun kural çerçevesinde istediği gibi yaşasın bunu olay yapmaya gerek yok. Bu kadar sıradan bir olayı gündem değiştirmek ve vatandaşları ayrıştırmak için servis etmek utanç verici

25
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Seçilmiş kişi:

" Bir kederiniz olursa. bir zorlukla karsılasırsanız Atatüirk'iü hatırlayın onun heykelini ziyaret edin,, 2 eylül 1937 ulus gazetesi

16
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orhan eren:

simdi temizlikci, ataturku dovmus mu oluyor temizlik beziyle!?

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2
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Fatih Kahreman:

kuzey kore de nasıl acaba

23
8
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Baba Yabgu:

Yaptığı yanlış değilse amirlerini neden idari görevden aldınız idari görevden almak dediği de temizlik işlerinden alıp fen işlerine vermek

20
3
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ismail bey :

Nasil temizleyecekti ? Fırcayla yıksa onada bir kulp takarlardı.

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0
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Özgür Çocuk:

Bu milleti böyle şeylerle uyutuyorlar ama bizimkilerde merakli böyle şeylere

11
0
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Poyraz:

Sivas Sivas olalı böyle saçma bir karar görmedi

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